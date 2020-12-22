الكويت تعلن عن إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الكويت عن إعادة فتح الأجواء لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط لتسهيل عودة مواطنيها في الخارج.



وكشفت صحيفة القبس عن سماح سلطات الطيران المدني في الكويت بدخول المواطنين الكويتيين اليوم فقط، ممن يرغبون بالعودة العاجلة إلى البلاد، وذلك بعد دخول قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات التجارية حيز التنفيذ.

وقالت إن عدد الرحلات المجدولة لعودة المواطنين اليوم، تبلغ 4 رحلات فقط، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة.

وأكدت الصحيفة صدور موافقات رسمية من قبل سلطات الطيران المدني بشمول عودة المقيمين من الدول المحظورة، ممن يحملون إقامات سارية بعد فتح المجال الجوي لمدة يوم واحد فقط، شريطة اتمامهم للإقامة لمدة 14 يوما في دولة غير ممنوعة، مع إحضار شهادة pcr.

وأضافت الصحيفة أن القرار يشمل أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى أيضا شريطة إثبات ذلك لدى الجهات المختصة، مؤكدة أنه يجري حاليا التنسيق لترتيب مسألة الرحلات الخاصة بعودة الجميع خلال الساعات المقبلة.