شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العربية للطيران" توقف رحلاتها من المغرب إلى المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة العربية للطيران، ومقرها إمارة الشارقة، أنها ستوقف الرحلات الجوية من المغرب إلى المملكة المتحدة.



وقالت الناقلة في تغريدة عبر جسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "توتير"، إن وقف الرحلات سيكون حتى إشعار آخر.

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