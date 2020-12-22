شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تشتبه بـ4 حالات إصابة بسلالة «كورونا» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اشتباهها بوجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد، قادمة من بريطانيا، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.

وذكر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس «كورونا»، أن هناك دراسة جارية للتأكد من وجود 4 حالات قادمة من بريطانيا، مشيراً إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

وأوضح وزير الصحة أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة من «كوفيد 19» أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، مشيرا إلى أن اللقاحات المتوفرة حالياً ستكون لها نفس الاستجابة كما للفيروس الأم، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وكان السعيدي قد أعلن أن الخميس المقبل ستصل السلطنة 15 ألفاً و600 جرعة من اللقاح، على أن تصل حوالي 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير المقبل. وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة وضعت ضوابط للفئات المستهدفة لأخذ اللقاح وستكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة ومن تجاوزوا 60 عاماً، مؤكداً أنه سيتم الأحد المقبل بدء تطعيم اللقاح في سلطنة عمان. وأكد السعيدي أن هناك متابعة حثيثة من السلطان هيثم بن طارق واللجنة العليا والفريق الفني لكل مستجدات هذا الفيروس.