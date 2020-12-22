شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول وجود سلالة «كورونا» الجديدة في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- رويترز قال رئيس معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الثلاثاء، إنه من المرجح جداً أن يكون أحدث تحور لفيروس «كورونا» الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا لكنه أضاف أن البيانات لم تظهر وجوده بعد.

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