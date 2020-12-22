شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تبحث قريباً استراتيجية مواجهة سلالة «كورونا» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن-أ.ف.ب سيعقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، قريباً، اجتماعاً لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد، على ما أعلن، الثلاثاء، المدير الإقليمي للمنظمة.

وقال هانس كلوغ في تغريدة، إنه استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بـ«متابعة الوضع عن كثب» و«سيجمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر»، بدون أن يحدد موعداً للقاء.

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