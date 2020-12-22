شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تفرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين بسبب نافالني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب أعلنت روسيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين رداً على تدابير تبناها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول، بعد التسميم المفترض للمعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني. ونددت وزارة الخارجية الروسية بالعقوبات الأوروبية التي تستهدف منذ أكتوبر/تشرين الأول مسؤولين كباراً، معلنة أنها وسعت قائمة الممثلين عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي روسيا الاتحادية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، استُدعي دبلوماسيون من فرنسا وألمانيا والسويد في روسيا، إلى وزارة الخارجية بسبب سلوك الدول الثلاث في قضية تسميم نافالني، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوتسي» الروسية للأنباء.

وقالت الوكالة إن سفير فرنسا وممثلين عن سفارتي ألمانيا والسويد وصلوا قبل الظهر إلى مقر الخارجية الروسية. وتقول الدول الثلاث إنها رصدت مادة سامة للأعصاب من نوع «نوفيتشوك» في جسم المعارض في خلاصات أدت إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس.

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