شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لـ «تحييد» سلالة «كورونا» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

ذكرت شبكة «سي.إن.إن»، الثلاثاء، أن شركتي «فايزر» و«مودرنا» تختبران لقاحيهما للوقاية من مرض «كوفيد-19» على سلالة «فيروس» كورونا الجديدة سريعة الانتشار والتي ظهرت في بريطانيا، في محاولة لتحييدها.

وقالت مودرنا في بيان إنها تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة من السلالة الجديدة وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك.

من جهتها أوضحت «فايزر» أنها «تستنبط بيانات عن كيف لعينات دم من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها يمكن أن تحييد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا».

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة موجة من القلق بخصوص الجائحة التي أودت بحياة نحو 1.7 مليون مريض وأصابت أكثر من 77.15 مليون على مستوى العالم.

ومبعث القلق الرئيسي أن السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار بنسبة تتراوح بين 40 و70 بالمئة.

وقال العلماء إنه ليس هناك دليل على أن اللقاح المستخدم حاليا في بريطانيا والذي أنتجته شركتا «فايزر» و «بيونتيك» واللقاحات الأخرى التي يجري تطويرها لن تحمي من السلالة الجديدة للفيروس التي يطلق عليها سلالة بي.1.1.7.