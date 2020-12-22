شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» تسلم 12.5 مليون جرعة من لقاحها لأوروبا بحلول نهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت-رويترز قالت شركة «بيونتيك» الألمانية إنها وشركة «فايزر» الأمريكية ستوردان 12.5 مليون جرعة من لقاحهما للوقاية من مرض «كوفيد-19» للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وقال شون ماريت المدير التجاري لـ«بيونتيك» للصحفيين إن ذلك أكثر من نصف الكمية المتوقع تسليمها للولايات المتحدة بحلول نهاية العام وتبلغ 20 مليون جرعة.

ويُعطى اللقاح على جرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما مما يعني أن هذه الشحنات للاتحاد الأوروبي ستكفي لتطعيم 6.25 مليون شخص. وقال ماريت في إفادة صحفية إنه سيتم في غضون خمسة أيام تسليم الجرعات للدول التي تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

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