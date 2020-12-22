شكرا لقرائتكم خبر عن «بيونتيك»: قادرون على توفير لقاح جديد في حال تحوّل «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- أ.ف.ب أعلن أحد مديري مختبر بيونتيك الألماني أوغور شاهين أن المختبر الذي طوّر مع شركة «فايزر» الأمريكية أول لقاح ضد «كوفيد-19» تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد «خلال ستة أسابيع» في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وقال شاهين «نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع». وأضاف في مؤتمر صحفي في ماينز في غرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، «في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بإمكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد» للفيروس.

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