شكرا لقرائتكم خبر عن برلين تمدد إغلاق الحدود مع بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب مددت ألمانيا حتى 6 يناير/كانون الثاني، إغلاق الحدود مع بريطانيا وتعليق الرحلات مع جنوب إفريقيا اللتين رُصدت على أراضيهما سلاسة جديدة من وباء «كوفيد- 19» سريعة الانتشار، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء. وبدأ، الأحد، تعليق الرحلات عبر «القطارات والحافلات والسفن والطائرات» القادمة من الدولتين ومنع بشكل عام كافة الوافدين من الدولتين من دخول الأراضي الألمانية. وكان من المقرر أن يستمرّ تطبيق هذه التدابير حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.

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