شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 28776 إصابة جديدة بـ«كورونا» و561 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز سجلت روسيا 28776 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الثلاثاء، بينها 7237 حالة في موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و906503. كما سجلت السلطات 561 وفاة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليقفز إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 51912 وفاة.

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