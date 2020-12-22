شكرا لقرائتكم خبر عن 10402 مستفيد من خدمة الحجز الذكي للمركبات في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استفاد نحو 10 آلاف و402 متعامل من خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها بدلا من حجزها في ساحة الحجز وذلك بدأ من انطلاق الخدمة من تطبيق الخدمة الذكية لحجز المركبات منذ مايو 2019 وتأتي الخدمة في إطار جهود شرطة أبوظبي المبذولة للارتقاء بخدمات المتعاملين إلي أفضل الممارسات.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من خدمة الحجز الذكي للمركبات عبر الموقع الإلكتروني والتي تتيح لهم حجز مركباتهم في منازلهم أو اختيار المكان المناسب لهم وتحت مسؤوليتهم في أي مكان في الدولة مما يسمح لهم من العناية بالمركبة وتشغليها لضمان سلامتها من إضرار التوقف الطويل، وكما يمكن استخدام المركبة في الحالات الطارئة بعد أخذ موافقة رسمية حيث تتم مراقبتها في مركز القيادة والتحكم عند تحركها لأي موقع.

وأكدت أن خدمة الحجز الذكي للمركبات متوفرة في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات بمدينة أبوظبي والمناطق الخارجية ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، مقابل مبلغ وقدره 15درهم عن كل يوم حجز، كما يمكن التقديم على الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، وكذلك إمكانية طلب الخدمة المميزة والتي يتم فيها زيارة الفني المختص إلى موقع المتعامل والمراد حجز المركبة فيه مقابل رسوم إضافية للخدمة المميزة. ويعتمد جهاز الحجز الذكي في عمله على تقنية متطورة مرتبطة إلكترونيا مع غرفة المراقبة لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات، وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة. وتشمل الخدمة الذكية جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة والشاحنات والحافلات وكذلك غالبية المخالفات المرورية متاحة للاستفادة عبر خدمة الحجز الذكي للمركبات.