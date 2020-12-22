شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني عجمان يسيطر على حريق بمصنع للثلاجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” أكد العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز في الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أن وحدات الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في مصنع للثلاجات وأجهزة التبريد في منطقة الصناعية الجديدة بعجمان، محققة زمناً قياسياً في سرعة الاستجابة بالوصول خلال 5 دقائق فقط للموقع، مما حال دون احتراقه بالكامل. وأوضح جميرا، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بدعم ومساندة من دفاع مدني الشارقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون احتراق المصنع كاملاً، مشيراً إلى أن المصنع كان مغلقاً وأن نسبة الضرر بلغت 30‎% فقط من محتوياته، دون وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الحدث، كما تم إخلاء بنايتين سكنيتين مجاورتين لضمان سلامة السكان. وأضاف أن عمليات التبريد جارية حالياً في موقع الحريق مع بدء التحقيق والمعاينة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بالتعاون مع الشرطة.

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