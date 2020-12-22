شكرا لقرائتكم خبر عن «محسود» لعمرو دياب تستمر باجتياح مواقع التواصل.. وفنانون كبار يشاركون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج ما زال «برومو» أغنية «محسود» للفنان المصري الكبير عمرو دياب منتشراً على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي منذ أكثر من أسبوع، والذي طرحه الفنان الملقب بـ«الهضبة» منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، وانتشر كالنار في الهشيم، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين؛ خصوصاً على «يوتيوب»، «تويتر» وانستجرام.

وإلى جانب جمهور وعشاق الفنان المصري تفاعل عدد كبير من الفنانين؛ الملحنين؛ المخرجين وغيرهم من العاملين في الحقل الفني؛ من بينهم فنانون كبار ولهم باع طويل في الساحة الفنية؛ مع تحدي «برومو» أغنية «محسود» الذي نشره دياب على صفحاته المختلفة في مواقع التواصل، وكتب في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر»: «غنيها.. عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. #محسود».

وتأتي أغنية «محسود» ضمن الألبوم الجديد لدياب، والذي يحمل اسم «يا أنا يا لا»، ومن المقرر صدوره نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري. الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وألحان خالد عز، وتوقيع عادل حقي، وسبق أن غنّاها دياب لأول مرة مطلع الشهر الحالي في حفل بقصر عابدين.

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