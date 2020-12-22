شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني اكتشاف لـ«كونوكو فيليبس» خلال شهرين في بحر النرويج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مديرية البترول في النرويج، الثلاثاء، إن كونوكو فيليبس أعلنت عن اكتشاف نفطي في بحر النرويج شمالي حقل هيادرون.

وأضافت أن من المتوقع أن يحوي الاكتشاف بين 76 و201 مليون برميل من المكافئ النفطي القابل للاستخراج، ويحتمل تطويره باستخدام البنية التحتية الموجودة بالمنطقة.

وهذا ثاني اكتشاف لكونوكو فيليبس في بحر النرويج في شهرين. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني اكتشفت الشركة الأمريكية غازاً طبيعياً جنوب شرقي حقل سكارف.

وتمتلك كونوكو فيليبس حصة 80 في المئة في الترخيص الذي حفر به البئر، بينما تمتلك بانديون إنرجي المملوكة ملكية خاصة النسبة الباقية.

(رويترز)

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