بالصور.. أهالي المحلة يودعون جثمان لاعب الغزل السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شهدت منشية البكري بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع جثمان الكابتن محمد فايز المدير الفني الأسبق لنادي غزل المحلة، عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانه بساحة مسجد الكبير وسط مشاركة المئات من الأهالي والرياضيين.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الذي جرى عزله داخل سيارة إسعاف.

وتقدم مراسم التشييع عدد من قدامى الرياضيين، بينهم نبيل حلمي، وصابر عيد، ووائل شكر وعبدالعظيم الشوري، وجرى دفن الجثمان بمقابر العائلة.

وكان الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور توفي صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة.