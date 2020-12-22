تايوان تُسجل أول حالة انتقال محلي لكورونا مُنذ أكثر من 8 شهور

سجلت تايوان، اليوم، أول حالة انتقال محلي لفيروس كورونا منذ 12 أبريل، وهي تخص طيارًا نيوزيلنديًا.



قالت السلطات الصحية في البلاد إن امرأة في الثلاثينات من عمرها ثبتت إصابتها بالفيروس بعد مخالطتها لطيار نيوزيلندي يعمل في إحدى شركات الطيران التايوانية، كانت قد ثبتت إصابته بالفيروس يوم الأحد بعد قيامه برحلة جوية إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وقال وزير الصحة التايواني تشين شي تشونج إن الطيار لم "يصرح بصدق" للسلطات عن

اتصالاته وأنشطته بمجرد أن ثبُت أنه حامل للفيروس.



وقالت السلطات إن الطيار زار عدة منشآت، من بينها متجر، ويواجه غرامة تصل إلى 300 ألف دولار تايواني (أكثر من 10 آلاف دولار) لانتهاكه اللوائح.



وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الإصابة المحلية تلك تعتبر ضربة للجزيرة، البالغ تعداد سكانها 24 مليون نسمة، والتي حازت على الإشادة لاستجابتها للوباء، حيث سجلت 770 إصابة فقط و7

وفيات بعد أن أغلقت حدودها مبكرا وفرضت قواعد حجر صحي صارمة، وتمكنت من وقف انتقال العدوى محليا بعد شهرين من تفشي المرض على أراضيها لأول مرة.



يُشار إلى أنه منذ 12 أبريل، كانت جميع إصابات كوفيد-19 المؤكدة في تايلاند إما لعدد صغير من المواطنين العائدين من الخارج أو بين عدد قليل من الأجانب والعمال المهاجرين المسموح لهم بالدخول لأسباب تجارية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.