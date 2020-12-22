روسيا: رصد 35 انتهاكًا للهُدنة في سوريا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، رصد 35 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظات (إدلب - حلب - اللاذقية - حماة).

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 16

انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لم يتسن له التأكد من تلك

وأضافت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية

في الأراضي السورية.

وذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 421 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية للأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى عدم عودة أي نازحين أيضًا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل الأراضي السورية.