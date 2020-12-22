روسيا: لا تُوجد أي تهديدات للبشرية بشأن السُلالات الجديدة لكورونا

كشف مركز علمي روسي أن تحليل سلالات فيروس كورونا في روسيا أظهر عدم وجود تغييرات كبيرة فيه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تهديدات متزايدة للبشرية بشأن الأشكال الجديدة من الفيروس.



قالت رينات ماكسوتوف مدير مركز "فيكتور" العلمي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية " لا تشير السلالات التي قمنا بتحليلها في الوقت الحالي إلى وجود تهديد مرتفع

للبشرية من جانب الأشكال الجديدة لكورونا، مضيفًا أن فيروسمثل أي فيروس آخر يتغير باستمرار، ويقوم بمراكمة وتجميع الطفرات الجينية".



نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن ماكسيوتوف قوله إن مركز "فيكتور" يدرس باستمرار التغييرات الجينية لفيروس كورونا المستجد في روسيا، لكي يتمكن من

تحديد وتقييم هل تستطيع أنظمة الاختبار الحالية اكتشافه، وكذلك لتحديد مدى فعالية اللقاحات وتحديد ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة من الفيروس.



وكانت بريطانيا أعلنت عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي أسرع انتشارًا من السابقة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.