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السودان يُسجل 216 إصابة جديدة بكورونا

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 أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و7 وفيات، فيما تم شفاء 122 حالة.

 أوضحت الوزارة - في بيان عن التقرير الوبائي حول آخر 24 ساعة - أن الحالات الجديدة سُجل منها 184 حالة في ولاية

الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 3 ولايات.


وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 23 ألفًا و 316 حالة، بينها 1468 حالة وفاة، و13 ألفًا و

524 شخصًا تعافوا.


 وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

 

 يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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