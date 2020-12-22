السودان يُسجل 216 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، فيما تم شفاء 122 حالة.

أوضحت الوزارة - في بيان عن التقرير الوبائي حول آخر 24 ساعة - أن الحالات الجديدة سُجل منها 184 حالة في ولاية

، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 3 ولايات.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 23 ألفًا و 316 حالة، بينها 1468 حالة وفاة، و13 ألفًا و

524 شخصًا تعافوا.



وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.