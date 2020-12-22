رانيا نشار تستقيل من سامبا بعد تعيينها مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة

تصدرت رانيا نشار مؤشرات محرك البحث جوجل عقب إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تعيينها مستشارًا لمحافظ الصندوق ياسر الرميان، لتكون بذلك أول سعودية تشغل منصب تنفيذي لمجموعة مصرفية.

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وأشار الصندوق، أن رانيا محمود نشار ستتولى منصب مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة كعضو جديد في الصندوق، فهي تمتلك خبرة تفوق الـ 20 عامًا في القطاع المصرفي والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام.

رانيا نشار تستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا

وعن كونها أول سعودية تشغل منصب

تنفيذي لمجموعة مصرفية، لفت الصندوق أنها عُينت رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة سامبا المالية، بعد تدرجها في عدة مناصب خلال مسيرتها العملية، وهي عضوة مجالس إدارة عديدة منها السوق المالية(تداول).

وكانت النشار قدمت استقالتها من منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا عقب قبولها لمنصبها الجديد، ومن جانبه أعلنت "سامبا" قبولها الاستقالة موضحة أنه سيبدأ سريانها من يوم 31 يناير 2021.

رانيا نشار وفهد السيف... أسماء المعينين الجدد بصندوق الاستثمارات العامة السعودي

وفي نفس السياق أعلن الصندوق عن أسماء المعينين الجدد في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، وجاء فهد السيف رئيس للإدارة العامة لتمويل الشركات، كما تم تعيين علي رضا زعيمي مستشارًا للمحافظ، وتكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة، سعد الكرود بمنصب كبير الإداريين.

كما شملت التعيينات، بحسب بيان الصندوق السيادي السعودي، تعيين يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، رئيسًا جديدًا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة، أن التعيينات الجديدة تهدف إلى دعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.