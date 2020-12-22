موسكو: عودة 421 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 421 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية للأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.



وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى عدم عودة

أي نازحين أيضًا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل الأراضي السورية.



وأضاف، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.5 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف

وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

وفي وقت سابق أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 377 لاجئًا (منهم 113 امرأة و192 طفلًا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر المركز الروسي في بيان له الخميس أنه لم يتم تسجل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن ثلاثة نازحين عادوا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.