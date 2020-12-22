"صحة دبي" تخفّض أسعار 11 خدمة بنسب وصلت إلى 90%

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أعلنت هيئة الصحة في دبي تخفيض أثمان 11 نوعاً من خدماتها الطبية، بنسب مختلفة، تجاوز بعضها نسبة 50% من السعر الأصلي للخدمة.



كما حددت الهيئة أثماناً جديدة لمئات الخدمات التي تقدمها. وشملت الفحوص التي تم خفض أثمانها: خفض سعر خدمة إعطاء دواء أو مادة معينة في وريد المريض لمدة ساعة من أجل التشخيص أو العلاج أو الوقاية من 660 إلى 124 درهماً.

كما تم خفض سعر خدمة التخدير من أجل العلاج بالصدمات الكهربائية من 510 دراهم إلى 145 درهماً.

وخفّضت الهيئة سعر خدمة التخدير لتفتيت الحصى، من 1275 إلى 145 درهماً، بنسبة بلغت 88.6% من السعر الأصلي، وخفض سعر التخدير للتصوير غير الجراحي أو العلاج الإشعاعي من 351 إلى 145 درهماً، وتخفيض سعر التخدير من أجل العلاج التداخلي الشعاعي من 245 إلى 145 درهماً.

وخفّضت الهيئة فحص التهوية أو التروية الرئوية، وهو زوج من اختبارات المسح النووي، وتستخدم هذه الاختبارات المواد المشعة المستنشقة لقياس التنفس والدورة الدموية، في جميع مناطق الرئتين، ويعد هذا الفحص في الواقع اختبارين، وتم خفض سعره من 1148 إلى 750 درهماً، بنسبة تخفيض قدرها 35%.

وأشار القرار إلى تخفيض سعر خدمة التخدير من أجل العلاج التداخلي الشعاعي من 404 دراهم إلى 145 درهماً، بنسبة بلغت 64% من السعر الأصلي، وانخفض سعر التخدير من أجل الولادة الطبيعية من 1227 إلى 145 درهماً، بنسبة تخفيض كبيرة بلغت 88%.

وانخفض سعر التخدير للولادة القيصرية من 1403 إلى 145 درهماً، بنسبة بلغت 90% من السعر القديم.

وانطوى القرار على تخفيض سعر خدمة تقويم الأسنان الشامل للمراهقين من 8470 إلى 7755 درهماً، كما انخفض سعر العلاج التقويمي الشامل لأسنان البالغين من 11250 إلى 7755 درهماً، وهو سعر الخدمة نفسه للمراهقين.

وشمل القرار إضافة بعض الخدمات وأثمانها إلى قائمة الأسعار، وضمت القائمة مئات الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة، وتم تثبيت سعر معظم أنواع التخدير بأغراضه المختلفة عند 145 درهماً، فيما كانت أعلى الأسعار هي العمليات الجراحية للقلب والشرايين.