سفارة الإمارات في لبنان توزع 10 آلاف سلة غذائية وكراسي متحركة

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أطلقت سفارة دولة الإمارات في بيروت، بالتعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مبادرة تهدف إلى توزيع 10 آلاف سلة غذائية، و60 كرسياً متحركاً، في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المرخصة من قبل وزارة الداخلية، والبلديات اللبنانية ودور المسنين طوال شهر ديسمبر الحالي.



تأتي هذه المبادرة ضمن الدعم الإنساني والعمل الخيري المستمر، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

وفي هذا الصدد، قال حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية: "إن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تكرس معاني الوحدة والتعاضد التي غرسها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لتكون من مميزات نشأة وتقدم وطننا الغالي، وقد أكمل هذه المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بنفس الهمة والعزيمة والإرادة الصلبة، بعدما ترسخت في المجتمع وشعبه قيم الانفتاح والعطاء والتسامح".

وأكد أن رسالة الإمارات هي مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم ودعم المجتمعات عبر خطط واضحة وممنهجة هدفها الأساسي الوصول إلى المحتاجين كافة.