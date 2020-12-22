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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتخذ إجراءات عاجلة لمنع دخول مرض إنفلونزا الطيور من إيرلندا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
قررت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة، وتنظيم استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن ومنتجاتها.
وأعلنت الوزارة، اليوم، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، الاستمرار في السماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً، وعدم السماح بدخول إرساليات بيض المائدة ولحوم الدواجن التي تم إنتاجها بعد تاريخ 18 / 11 2020 من مقاطعة ويكلو في إيرلندا.
تأتي هذه القرارات بعد تسجيل بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في إيرلندا، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة.
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