البحسني يؤكد على ضرورة الاهتمام بنظافة وتحسين مدينة المكلا والمدن الرئيسة

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على ضرورة الاهتمام بنظافة وتحسين مدينة المكلا والمدن الرئيسة، وتفعيل الانضباط الإداري.



وشدد المحافظ على تفعيل الرقابة ومحاسبة المقصرين في أعمالهم، وتفعيل العقوبات الضبطية بحق المخالفين في تشويه المدن وترك مخلفات البناء ورمي القمامة في الشارع العام، والتوعية في أوساط المجتمع، ورفع خطة بتخفيف الاختناقات في الشوارع العامة بمدينة المكلا وترقيم جميع المركبات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني، اليوم بالمكلا، عدداً من المديرين العامين للمرافق الخدمية ذات العلاقة بساحل حضرموت، بحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق.

وجه المحافظ بتشكيل لجنة رقابية برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية، لتحسين مدينة المكلا، ، وتفعيل دور مكاتب الأشغال بمناطق المدينة والمديريات، ومراقبة عمل النظافة، وضبط المخالفين، والانضباط الوظيفي، والاهتمام بتنظيم حركة السير وتجاوز الازدحامات التي تشهدها مدينة المكلا، وتفعيل دور شرطة الضبط، وتنفيذ العقوبات الضبطية ضد المخالفين.

وأكد محافظ حضرموت على الاهتمام بصيانة ونظافة الطرقات والأرصفة والتشجير، وإنشاء المجسّمات في التقاطعات، لإبراز مدينة المكلا وإظهارها بأبهى حُلّة، على أن يقوم كل مرفق خدمي بالمهام المحددة وفق تخصصه، لافتاً إلى أن قيادة السلطة بالمحافظة تتطلع خلال العام 2021م إلى استهداف تحسين مجالات النظافة والطرقات والانضباط الوظيفي في العمل.

حضر اللقاء، مستشار المحافظ لشؤون المديريات عمر مبارك الحيقي، والمديرون العامون لمكاتب الأشغال العامة والطرق د. محمد باخلعة، والشؤون القانونية سالم كنيد العوبثاني، ومدير الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية د.زكريا بكير، وإدارة شرطة السير العقيد عيسى العمودي، وصندوق النظافة والتحسين فهمي بن شبراق.