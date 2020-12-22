شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والسويد وفرنسا بسبب نافالني والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية استدعت سفراء ألمانيا والسويد وفرنسا في موسكو اليوم فيما يتعلق بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب تسميم معارض الكرملين أليكسي نافالني.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس بارزين مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين بسبب تسميم نافالني.

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