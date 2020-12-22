أودى بحياة 5 أشخاص.. انفجار في العاصمة كابول

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

قُتل خمسة أشخاص بينهم 3 طبيبات، وأصيب شخصان، الثلاثاء، جراء انفجار في العاصمة كابول.



وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، إن قنبلة مغناطيسية مثبتة في سيارات لأطباء عاملين لدى الحكومة انفجرت في المنطقة السابعة لشرطة المدينة.

وأضاف فارامارز أن ثلاث طبيبات ورجلين اثنين قتلوا في الانفجار.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث إلا أن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى حركة طالبان التي نفذت هجمات مشابهة.

وعلى الرغم من بدء محادثات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في أفغانستان، تصاعد العنف في مناطق مختلفة من البلاد.

وشهد سكان كابول في الآونة الأخيرة تفجيرات واغتيالات وهجمات صاروخية بشكل منتظم صباحا.