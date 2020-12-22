تعرف على مؤشرات الطقس في اليمن حتى الاثنين المقبل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات الطقس حتى يوم الاثنين القادم. وجاء ذلك في منشور كتبه على صفحته بموقع فيس بوك.



وقال الشوافي: بناء على المعطيات الحالية و نماذج الطقس أهم توقعات #طقس_اليمن من مساء الجمعة حتى الاثنين 21 ديسمبر 2020 نشاط بعض الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية وعلى بعض المناطق من المرتفعات الغربية وبعض من المناطق الساحلية بشكل عام.

وأضاف: أفضل فرص الهطول متوقعة على المرتفعات الجبلية جنوب غرب اليمن من لودر إلى إب و تعز و المناطق المحاذية لها من السهول الساحلية و الهضاب الداخلية المحاذية، ندعو الى توخي الحذر.

وتابع: بالنسبة لدرجات الحرارة متوقع تحسن ملحوظ و إرتفاع درجة الحرارة الصغرى مقارنة بما كانت عليه الأيام الماضية ولكنها بشكل عام تبقى الاجواء باردة على المرتفعات والاحواض الجبلية و الهضاب الداخلية، ندعو لتوخي الحذر خصوصا العاملين في الاماكن المكشوفة ليلا و في الصباح الباكر، و بالنسبة للمزارعين لا نتوقع التأثير على المزروعات (لا نتوقع حدوث ما يدعى ضريب المزروعات) كما ندعو لمتابعة المستحدات و نشرات الطقس