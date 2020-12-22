شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تحظر التجمعات في أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيس الوزراء تشونج سي كيون القول إنه سوف يبدأ تطبيق هذه القاعدة بعد غد الخميس، على أن يستمر العمل بها حتى الثالث من يناير المقبل.
وسوف يتم إغلاق منتجعات التزحلق ومنشآت الانشطة الرياضية الشتوية خلال ذلك الوقت.
ويشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تمديدا للحظر المقرر فرضه في العاصمة سول والمناطق المجاورة ابتداء من الغد الأربعاء.
وتأمل كوريا الجنوبية في احتواء موجة التفشي الثالثة للفيروس، عقب أن سجلت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي ارتفاعا في حالات الاصابة، التي تجاوزت 1000 حالة لمدة خمسة أيام متعاقبة.
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