شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و 1226 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 وفيات . وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 195.878 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 642 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 171.451 حالة .

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