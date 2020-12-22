شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

عاودت الزوارق الحربية الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية من خلال الدوريات المكثفة التي تنفذها في المياه اللبنانية. وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه تم تسجيل خرقين بحريين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترًا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، مشيرًا إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر زوارق الاحتلال تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.