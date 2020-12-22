شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 19528 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و731 وفاة بالفيروس في غضون يوم واحد.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي بلغ 14432، وبلغ عدد حالات الوفاة 500 ، ولكن لم يشمل ذلك أعداد الإصابة من ولاية سكسونيا آنذاك.

يذكر أن أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس في ألمانيا تم تسجيله يوم الجمعة الماضي بإجمالي 33777 حالة.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة بالفيروس يوم الأربعاء الماضي، بواقع 952 حالة في يوم واحد.