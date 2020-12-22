شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي بلغ 14432، وبلغ عدد حالات الوفاة 500 ، ولكن لم يشمل ذلك أعداد الإصابة من ولاية سكسونيا آنذاك.
يذكر أن أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس في ألمانيا تم تسجيله يوم الجمعة الماضي بإجمالي 33777 حالة.
وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة بالفيروس يوم الأربعاء الماضي، بواقع 952 حالة في يوم واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.