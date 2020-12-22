شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة : السلالة الجديدة لكورونا يمكن السيطرة عليها والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها في بريطانيا تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها قابلة للسيطرة عليها مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة للفيروس.

وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة في مؤتمر صحفي إن "الوضع ليس خارج عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر"، وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا.