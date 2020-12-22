مجلس الوزراء يصوت على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.

وقال الشبلي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "مبارك للشعب العراقي وبجهود الخيرين والمخلصين تم تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير". وكان الشبلي قال في حديث لقناة السومرية، السبت الماضي، أن ميناء الفاو الكبير سيكون الاقتصاد البديل للنفط، مبيناً أن وزارته ستمضي مع شركة "دايو" الكورية في حال تم تخويلها بالتوقيع والصرف من قبل مجلس الوزراء.



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