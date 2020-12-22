'كمين محكم' يطيح بمتاجر بالعملة المزيفة في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالعملة المزيفة في بغداد.



وأوضحت، "حيث القي القبض عليه بعد نصب كمين محكم له من قبل مفارز مديرية استخبارات مكافحة الجرائم المالية في منطقة العلاوي ببغداد وبالجرم المشهود وبحوزته (١٣٥) دولار فئة ١٠٠ دولار امريكي و(٢٠٠٠،٠٠٠) دينار عراقي فئه خمسة الاف". وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين المتاجرين بالعملة المزيفة".وأوضحت، "حيث القي القبض عليه بعد نصب كمين محكم له من قبل مفارز مديرية استخبارات مكافحة الجرائم المالية في منطقة العلاوي ببغداد وبالجرم المشهود وبحوزته (١٣٥) دولار فئة ١٠٠ دولار امريكي و(٢٠٠٠،٠٠٠) دينار عراقي فئه خمسة الاف". وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى "ضبط الأموال المزيفة بمحضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".



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