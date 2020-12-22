دعوة نيابية لاستبدال مدراء عامين في النفط مضى عليهم سنوات

دعا عضو في مجلس النواب، الثلاثاء، وزير النفط إحسان عبد الجبار إلى تغيير مدراء عامين في الوزارة تولوا مناصبهم منذ أعوام كثيرة، وضخ دماء جديدة شابة.
وقال النائب في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مدراء عامين في وزارة النفط أمضوا فترات طويلة في مناصبهم، وإن هناك طاقات انتاجية شبابية لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح".
ودعا النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، وزير النفط إلى "الإسراع في حسم هذا الملف واستبدال مدراء عامين أمضوا فترات طويلة في مناصبهم، والمجيء بدماء جديدة وشابة".
ودعا النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، وزير النفط إلى "الإسراع في حسم هذا الملف واستبدال مدراء عامين أمضوا فترات طويلة في مناصبهم، والمجيء بدماء جديدة وشابة".
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