دعوة نيابية لاستبدال مدراء عامين في النفط مضى عليهم سنوات

وقال النائب في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مدراء عامين في وزارة النفط أمضوا فترات طويلة في مناصبهم، وإن هناك طاقات انتاجية شبابية لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح".

ودعا النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، وزير النفط إلى "الإسراع في حسم هذا الملف واستبدال مدراء عامين أمضوا فترات طويلة في مناصبهم، والمجيء بدماء جديدة وشابة".

