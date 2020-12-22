190 شرطيا ألمانيا يفتشون شقة إرهابي.. خطط لهجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين، الثلاثاء، أنها قامت بتفتيش شقة إرهابي مشتبه به.
وأوضحت الشرطة أن الرجل يشتبه في إعداده لتنفيذ جريمة خطيرة، لافتة إلى أنه تم العثور عليه خلال التفتيش.
وقال المتحدث باسم الادعاء العام، مارتين شتلتنر، إن الاشتباه في الإعداد لجريمة خطيرة لم يتم تأكيده أو تحديده حتى الآن، ولكنه أكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وأشار إلى أنه تم الاستعانة بنحو 190 فردا في المهمة.
وكان مجلس الشيوخ في برلين أعلن مؤخرا أنه يجب توقع حدوث هجوم في برلين مجددا في أي وقت، مضيفا أن هناك "باستمرار حالة تهديد عالية".
ولفت إلى أن بعض المتطرفين يقعون بالفعل في بؤرة تركيز السلطات.
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