قاضي "انقلاب الإخوان" بالسودان يتنحى.. ويكشف السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنحى القاضي السوداني عصام محمد إبراهيم عن قضية "انقلاب الإخوان 1989"، لأسباب صحية.

واعتذر القاضي، خلال جلسة المحكمة، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة القضية، جراء معاناة من الضغط، وأمراض أخرى لا تحتمل الانفعال.



وكان من المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى تقرير التحريات في بلاغ الانقلاب الذي يحاكم فيه الرئيس المعزول و39 آخرين من نظامه البائد.

وفي هذه الحالة، تقوم السلطة القضائية، وفق قانونيين، بتعيين قاضٍ جديد لمباشرة قضية الانقلاب في ذات المكان الذي توقفت فيه.

وكان القاضي المتنحي، رفض خلال الجلسة السابقة، طلبا لإسقاط دعوى انقلاب الإخوان بالتقادم.

وقال حينها إن الفعل الذي ارتكبه المتهمون، من نوع الجرائم المستمرة، والمحددة في الدستور بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، فضلا عن استمرار الفعل الإجرامي.

وأعلن رفضه لهذا الطلب، استنادا إلى البند 6/3 من الوثيقة الدستورية التي تمنع سقوط هذا النوع من الجرائم بالتقادم.

وتجري محاكمة البشير و39 من أفراد نظامه في بلاغ دونه محامون سودانيون، في جريمة انقلاب 1989 الذي استولى عبره نظام الإخوان على السلطة مقوضا النظام الدستوري الديمقراطي بقيادة الراحل الصادق المهدي.