مقتل عسكريين اثنين بـ"نيران صديقة" جنوب الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي جنديان اثنان مصرعهما وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء مواجهات بين قوات حكومية صومالية جنوب البلاد.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، فضلت عدم ذكر اسمها، إن المواجهات المسلحة بين الجنود نجمت على خلفية نزاع حول تقاسم نقود.

ووقعت الاشتباكات المسلحة في مدينة مركا بمحافظة شبيلى السفلى وخلفت ضحايا من المدنيين لم يتم تحديدهم، وفق المصادر.

وعاد الهدوء إلى المدينة بعد المواجهات الدامية ولم يعلق مسؤولو الأمن في المنطقة عن القتال والعنف المسلح المتكرر بين القوات في مركا.

وتأتي هذه الأحداث عقب ثلاثة أيام من مواجهات مماثلة لقي على أثرها ١٠ أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وعادة ما تحدث مثل هذه الحالات باستخدام السلاح التابع للحكومة الصومالية بشكل خارج القانون، خاصة في المواسم الانتخابية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الشهر الجاري، لكن تم تأجليها بسبب الخلاف حول اللجان الانتخابية، أما الانتخابات الرئاسية فمن المقرر أن تكون في فبراير/شباط المقبل.