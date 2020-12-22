إصابة 9 شرطيين في تفجير شرقي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 9 شرطيين بينهم 4 ضباط، الثلاثاء، في تفجير بعبوة ناسفة استهدف دوريتهم شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، فضل عدم ذكر اسمه، إن "عبوة ناسفة انفجرت في دورية أمنية بحوض الوقف (24 كم شمال شرقي قضاء بعقوبة/ مركز محافظة ديالى)".

وأشار إلى أن "التفجير أسفر عن إصابة تسعة منتسبين في طوارئ الشرطة بينهم 4 ضباط".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية بدأت بتمشيط وتعقب منطقة الحادث".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث غير أن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي يسعى منذ مقتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية بسوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات في محاولة لإثبات تواجده.

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وتشهد مناطق ديالى الحدودية خروقات أمنية بين الحين والآخر لما توفره تضاريسها المعقدة والمتصلة من بيئة مناسبة لتحرك عناصر تنظيم داعش.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقرات لمسلحيه.