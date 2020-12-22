أطول عريضة مطالبة في الشرق الأوسط باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

نظمت حملة "جسد واحد" في مدينة تعز جنوبي اليمن, أطول عريضة مطالبة في الشرق الأوسط والتي بلغ عدد التوقيعات فيها نحو 40 ألف توقيع.

وناشد أبناء تعز المحاصرة في العريضة الموقعين عليها ضمير العالم الحر والأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن، ومنظماتها بالعمل الجاد والضغط على مليشيا الحوثي لرفع حصارها الجائر عن مدينة تعز

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ورفعت العريضة عدة مطالب كان أهمها إيجاد حلول جذرية لإعادة تأهيل شامل لطريق هيجة العبد في أقرب وقت ليصبح طريق صالح للاستخدام التجاري والعام، وإيجاد حلول جذرية لإصلاح شريان المدينة الوحيد والمتبقي، الذي يربطها بالعالم الخارجي.



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وتتعمد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وضع العراقيل والصعوبات أمام حركة التنقل من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث قامت المليشيا بإغلاق الطرق الرئيسية وتلغيمها وتحويلها إلى خطوط تماس، بالإضافة إلى تفجير الجسور وحفر الخنادق.

