شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 19556 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 19556 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 10.08 مليون اصابة.



وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، إنها سجلت 301 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 146111.

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