شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين، اليوم، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 86867، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



واوضحت اللجنة الصحية الوطنية في بيان لها، إن 13 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، فيما سجلت إصابتين في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد.

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