زيادة جديدة كل عام.. كيف أصبحت مصر أكبر مصدر للبرتقال في العالم؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

ستحافظ مصر على موقعها، كأكبر مصدر للبرتقال في العالم خلال موسم الصادرات الجديد الذي انطلق مطلع الشهر الجاري، بحسب ما يقوله تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

ويتوقع التقرير أن تبلغ صادرات مصر من البرتقال 1.65 مليون طن خلال الموسم 2020-2021، مقابل 1.51 مليون طن في الموسم الماضي 2019-2020.

وكانت صادرات مصر من البرتقال قد تعرضت للتراجع خلال الموسم الماضي، مقارنة بموسم 2018- 2019، بسبب انتشار فيروس كورونا والذي أعاق التصدير، بحسب التقرير.

ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أن البرتقال المصري وصل إلى 104 دول حول العالم، وكان أكثر 10 دول استقبلته هي السعودية وهولندا والصين والإمارات وبنجلاديش والمملكة المتحدة وأوكرانيا وعُمان وماليزيا.

طريق مصر للصدارة

وبحسب التقرير فإن نجاح سياسة مصر في فتح أسواق جديدة وإنشاء نظام جيد لآلية التصدير، هما السبب لأن تصبح مصر أكبر مصدر للبرتقال في العالم خلال الـ 5 سنوات الماضية بإجمالي 8.55 مليون طن.

ونجحت جهود الحكومة المصرية والقطاع الخاص في فتح أسواق جديدة لها مثل نيوزيلندا والبرازيل واليابان، خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما سيسهم في زيادة الصادرات.

كما ساهمت هذه الجهود المشتركة في تطبيق أنظمة تتبع حديثة لصادرات البرتقال خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

ويقول التقرير إن كل هذه التطورات تدعم النظرة الإيجابية لصادرات البرتقال المصري، وكذلك تشجع الأعمال التجارية المتعلقة بالزراعة في إنشاء مرافق جديدة أو توسيع قدراتها.

وتتفوق مصر على أبرز منافسيها لتصدير البرتقال في العالم، ففي روسيا تتنافس مصر وتركيا وجنوب أفريقيا على السوق الروسي، إلا أن صادرات البرتقال المصرية تسجل أعلى كمية مقارنة بالبقية، بحسب التقرير.

وهذا الأمر يتكرر في السوق الصيني، الذي تنافس إستراليا مصر فيه، لكن الصادرات المصرية تتفوق على الإسترالية، ويتكرر الأمر في السوقين السعودي والإماراتي الذي تنافسها فيه جنوب أفريقيا.

الإنتاج والاستهلاك

ويتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج مصر من البرتقال في الموسم الحالي بنسبة 6.2% إلى 3.7 مليون طن، مرجعًا ذلك إلى زيادة المساحة المحصودة من البرتقال والظروف المناخية الملائمة.

ويعتبر البرتقال من أهم أنواع محاصيل الموالح المزروعة في مصر، ويمثل 80% من هذه المحاصيل، وتزرع مصر أصناف عدة من البرتقال.

ويتوقع التقرير أن يرتفع الاستهلاك المحلي للبرتقال بنسبة 4% ليصل إلى 1.7 مليون طن في الموسم الجاري، مرجعًا هذه الزيادة إلى الإنتاج الوفير وزيادة استهلاك البرتقال الطازج نظرًا لانتشار فيروس كورونا واحتوائه على فيتامين سي.

