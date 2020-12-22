وزير قطاع الأعمال يتوقع الانتهاء من اللائحة الموحدة في الربع الأول من 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي

توقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الانتهاء من لائحة الموارد البشرية للشركات التابعة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم إنه يأمل أن يتم إصدار لائحة الموارد البشرية الجديدة وطرحها على الجمعيات العمومية للشركات القابضة خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف توفيق أن الفترة القليلة المقبلة سوف يتم الدعوة لإصدارها للشركات وبالتالي للنقابات العامة وفقا لما نص عليه قانون شركات الأعمال العام، لأخذ الرأي النهائي بها وإذا كان عليها ملاحظات، ليتم تقييمها قبل عملية إصدار اللائحة بشكل نهائي خلال الربع الأول من 2021.

وأشار إلى أنه عند إعداد المسودة الثانية للائحة الأخذ بكثير من الملاحظات التي تلقتها الوزارة من نحو 105 جهات.

وكانت الوزارة قد ذكرت في بيان سابق، إنه تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة لها.