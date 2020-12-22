فنادق الأقصر تستعد لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس: تستعد فنادق محافظة الأقصر لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، بالرغم من قلة أعداد السائحين الأجانب بسبب انتشار جائحة كورونا. وأضاءت الفنادق السياحية الثابتة والعائمة بمدينة الأقصر شجرة الكريسماس، وجرى تزيين الفنادق من الداخل والطرقات الداخلية والتجهيز لإقامة مسارح مكشوفة لاستضافة الاحتفالات وسط إجراءات وقائية مشددة في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.

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