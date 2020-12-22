بسبب كورونا.. الأزهر يقرر إلغاء منهج يناير لطلاب النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، إلغاء منهج شهر يناير لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية.

ونص قرار قطاع المعاهد الأزهرية، على أن إلغاء منهج يناير لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية يأتي نظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا، وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات، وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لكافة المناهج الدراسية، وتقديم موعد الامتحانات.

وشدد قطاع المعاهد، على ضرورة عدم وضع أي أسئلة من منهج شهر يناير لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادات ومعهد البعوث والتجريبي للشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية.

وتبدأ امتحانات نصف العام بالمعاهد الأزهرية، في الثاني من يناير المقبل للصفين الرابع والخامس.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، إن المناطق أنهت الاستعداد لامتحانات نصف العام، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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