سيدني الأسترالية تُسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في أستراليا 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة سيدني، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في بؤرة الفيروس في شمال المدينة إلى 90 حالة.



ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 44 ألف اختبار لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في ولاية نيو ساوث ويلز التي

تضم المدينة، فيما أكدت جلاديس بريجيكليان، رئيسة حكومة الولاية، أن السلطات تراقب الوضع على مدار الساعة.



وقد ظهرت البؤرة الأسبوع الماضي بعد حفل أقيم على الشاطئ في مدينة سيدني، فيما رجح وزير الصحة بالولاية، براد هازارد، أن "المريض رقم صفر" هو شخص وفد إلى سيدني من

لوس أنجلوس في الأول من ديسمبر الجاري.

وبعد مرور فترة وجيزة دون أي إصابات في أستراليا، أثار تفشٍ جديدٍ القلق حول البلاد بعد عودة سلالة من فيروس كورونا إلى مدينة سيدني، ولا يزال هناك لغز حول كيفية عودة الفيروس إلى الدولة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.