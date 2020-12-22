بلغاريا تُسجل 1277 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلغاريا 1277 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



ذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان وفقًا لوكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن منحى الحالات النشطة بالفيروس في البلاد مستمر في الانخفاض حيث بلغ أمس 83 ألفًا و41 حالة فقط، فيما تناقص عدد مرضى كورونا في المستشفيات وتوقف عند 6

آلاف و287 مريضاً، منهم 523 في وحدات العناية المركزة.



وأشارت إلى أن ألفين و908 أشخاص تماثلوا للشفاء التام من تداعيات الفيروس في أخر 24 ساعة، بينما توفى 156 شخصا من جراء الاصابة به.

وقد أعلنت وزارة الصحة في بلغاريا الاثنين تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و58 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن السبب وراء انخفاض حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي هو انخفاض عدد الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأضافت أن 1731 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.